9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும்வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி பேட்டி

மாவட்ட செய்திகள்

9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும்வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி பேட்டி + "||" + All arrangements for the counting of votes are ready

9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும்வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி பேட்டி