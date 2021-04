மாவட்ட செய்திகள்

4 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 6641 பேர் தபால் ஓட்டு போட்டுள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல் + "||" + 6641 people have cast their ballots in 4 assembly constituencies Kallakurichi District Collector Kirankurala Information

