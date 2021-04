மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நெல்லையில் நவீன கட்டுப்பாட்டு அறை- கலெக்டர் விஷ்ணு தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Collector Vishnu started a modern control room at Nellai to control the spread of corona

