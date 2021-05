மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை; நீரேற்றும் நிலையம் முன்பு குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + Tiruvannamalai; The public asked for drinking water in front of the pumping station

திருவண்ணாமலை; நீரேற்றும் நிலையம் முன்பு குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் தர்ணா