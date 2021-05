மாவட்ட செய்திகள்

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பால் வனப்பகுதிக்குள் விறகு சேகரிக்க பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம் + "||" + Do not let the public go into the forest to collect firewood

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பால் வனப்பகுதிக்குள் விறகு சேகரிக்க பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம்