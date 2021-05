மாவட்ட செய்திகள்

18 வயது நிரம்பியோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கவில்லை- ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்ற இளைஞர்கள் + "||" + Corona vaccination for 18-year-olds has not started - young people who returned disappointed

18 வயது நிரம்பியோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கவில்லை- ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்ற இளைஞர்கள்