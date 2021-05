மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் உள்ள கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன + "||" + Closure of shops and businesses in Pollachi

பொள்ளாச்சி பகுதிகளில் உள்ள கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன