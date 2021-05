மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் பரபரப்புபோலீஸ்காரரை தாக்கி, செல்போன் பறிக்க முயன்ற 2 வாலிபர்கள் கைது + "||" + Two youths were arrested in Trichy for attacking a policeman and trying to snatch his cellphone.

