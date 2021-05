மாவட்ட செய்திகள்

இருவேறு இடங்களில் ரூ.30 லட்சம் போதைப்பொருளுடன் 2 பேர் சிக்கினர் + "||" + Two persons were caught with Rs 30 lakh worth of drugs at two different places

இருவேறு இடங்களில் ரூ.30 லட்சம் போதைப்பொருளுடன் 2 பேர் சிக்கினர்