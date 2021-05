மாவட்ட செய்திகள்

கலவை அருகே சரக்கு ஆட்டோவில் கடத்திய 247 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 247 bottles of liquor smuggled in a freight auto

கலவை அருகே சரக்கு ஆட்டோவில் கடத்திய 247 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்