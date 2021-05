மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் உத்தரவிட்டும்காய்கறி மாா்க்ெகட்டை மாற்றாமல் இருக்கும் அவலம். அரசியல் தலையீடு காரணமா?