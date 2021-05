மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வார்டுகளில் பணிபுரியும் டாக்டர்கள் சொந்த கிளினிக்கில் மருத்துவம் பார்க்க கூடாது. கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Doctors should not see medicine in their own clinic

கொரோனா வார்டுகளில் பணிபுரியும் டாக்டர்கள் சொந்த கிளினிக்கில் மருத்துவம் பார்க்க கூடாது. கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்