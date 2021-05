மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 18 வயது நிரம்பியவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் முழு அளவில் தொடங்குவதாக கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ளது. + "||" + The first full-scale vaccination campaign for 18-year-olds begins today

கர்நாடகத்தில் 18 வயது நிரம்பியவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் முழு அளவில் தொடங்குவதாக கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ளது.