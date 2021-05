மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பாதுகாப்பு விதிகளை கடைப்பிடிக்காத 123 கடைகளுக்கு ‘சீல்’; ஒரே மாதத்தில் ரூ.1.18 கோடி அபராதம் வசூல் + "||" + Seal Chennai shops in that do not comply with Corona safety rules; 1.18 crore in one month

சென்னையில் கொரோனா பாதுகாப்பு விதிகளை கடைப்பிடிக்காத 123 கடைகளுக்கு ‘சீல்’; ஒரே மாதத்தில் ரூ.1.18 கோடி அபராதம் வசூல்