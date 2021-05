மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில்36 இடங்களில் தடுப்பு அமைத்து சோதனை1,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்