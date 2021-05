மாவட்ட செய்திகள்

பக்தர்கள், சுற்றுலா பயணிகளின்றி வெறிச்சோடிய பிரகதீஸ்வரர் கோவில் + "||" + The desolate Brihadeeswarar Temple without devotees or tourists

பக்தர்கள், சுற்றுலா பயணிகளின்றி வெறிச்சோடிய பிரகதீஸ்வரர் கோவில்