ரூ.2 ஆயிரம் கொரோனா நிதி: நெல்லையில் வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம்

மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2 ஆயிரம் கொரோனா நிதி: நெல்லையில் வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம் + "||" + The work of issuing house to house tokens to provide Rs 2,000 corona relief fund to ration card holders in Nellai started yesterday.

