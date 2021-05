மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்ததுபஸ்கள் ஓடவில்லை; கடைகள் அடைப்பு-சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Following the implementation of the full Lockdown, bus stands were deserted as buses did not run. More shops were closed. Autos are not running either.

