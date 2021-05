மாவட்ட செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்து வாங்குவதற்காகதிருச்சியில் குவிந்த கொரோனா நோயாளிகளின் உறவினர்கள்,பாய், தலையணையுடன் விடிய, விடிய காத்திருப்பு + "||" + Relatives of corona patients have been waiting since early morning with a pillow and pillow to buy Remdecivir in Trichy.

