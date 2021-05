மாவட்ட செய்திகள்

ஆதரவற்றோர் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான நிதியை மத்திய அரசு உடனே வழங்க வேண்டும் + "||" + The funds should be provided by the Central Government immediately

ஆதரவற்றோர் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான நிதியை மத்திய அரசு உடனே வழங்க வேண்டும்