மாவட்ட செய்திகள்

துபாயில் இருந்து சென்னைக்கு குளிர்பான பவுடரில் மறைத்து ரூ.1 கோடி தங்கம் கடத்தல் + "||" + Rs 1 crore gold smuggled from Dubai to Chennai hidden in cold powder

துபாயில் இருந்து சென்னைக்கு குளிர்பான பவுடரில் மறைத்து ரூ.1 கோடி தங்கம் கடத்தல்