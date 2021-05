மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்கிராமங்கள் தோறும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள் + "||" + in thoothukudi district, villages should be fitted with survevillance cameras. police superintendent jayakumar request

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்கிராமங்கள் தோறும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள்