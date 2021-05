மாவட்ட செய்திகள்

70 இடங்களில் தடுப்பு அமைத்து போலீசார் தீவிர சோதனை + "||" + Police set up barricades at 70 places and conducted intensive raids

70 இடங்களில் தடுப்பு அமைத்து போலீசார் தீவிர சோதனை