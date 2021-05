மாவட்ட செய்திகள்

உடல்நலக்குறைவால் தவித்தவரை போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச்சென்ற அதிகாரி + "||" + The officer who took the victim in a police vehicle until he fell ill

உடல்நலக்குறைவால் தவித்தவரை போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச்சென்ற அதிகாரி