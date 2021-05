மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மேலும் 2 கல்லூரிகளில் படுக்கை வசதி-கூடுதல் தலைமை செயலாளர் பணீந்திர ரெட்டி தகவல் + "||" + Additional Chief Secretary Panindra Reddy said bed facilities were ready at 2 more colleges in Trichy district to treat corona patients.

