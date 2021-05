மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் பூசாரி கொலையில் கைதான 3 வாலிபர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது + "||" + A gang of thugs has been charged in connection with the murder of a temple priest near Nellai.

கோவில் பூசாரி கொலையில் கைதான 3 வாலிபர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது