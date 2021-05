மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் மின்சாரம் தாக்கி பெயிண்டர் சாவு + "||" + Painter died tragically after being struck by electricity in Nellai.

நெல்லையில் மின்சாரம் தாக்கி பெயிண்டர் சாவு