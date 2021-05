மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கொரோனா நிதி ரூ.2 ஆயிரம்15-ந்தேதி முதல் வினியோகம் + "||" + Corona relief fund of Rs. 2,000 is to be distributed to ration card holders in Tenkasi district from the 15th.

