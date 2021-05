மாவட்ட செய்திகள்

இஸ்ரோவில் இருந்து தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு 5½ டன் ஆக்சிஜன் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 50 tonnes of oxygen was sent to Tuticorin Government Hospital by a tanker truck from ISRO.

