மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்த பெண்ணின் உடல் அடக்கம் + "||" + The body of a woman who died of corona in Alangulam was buried.

கொரோனாவால் இறந்த பெண்ணின் உடல் அடக்கம்