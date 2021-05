மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு விதிகளை மீறுபவர்களை பிடிக்க ஆயிரம் போலீசார் + "||" + Thousands of police to catch violators of curfew rules

ஊரடங்கு விதிகளை மீறுபவர்களை பிடிக்க ஆயிரம் போலீசார்