மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்சிஜன் படுக்கைகளை உருவாக்க ரூ.12 ஆயிரம் தானமாக வழங்கலாம் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள் + "||" + Create oxygen beds Rs 12 thousand can be donated Request by Governor Tamilisai Saundarajan

ஆக்சிஜன் படுக்கைகளை உருவாக்க ரூ.12 ஆயிரம் தானமாக வழங்கலாம் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள்