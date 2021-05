மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டார் கால்வாய்க்கு வைகையில் வரும் உபரி நீரை திறந்து விட வேண்டும் + "||" + Surplus water coming into the Nattar canal should be opened

