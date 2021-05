மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு இல்லைஅதிகாரிகள் ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் கலெக்டர் கார்த்திகா தகவல் + "||" + There is no shortage of oxygen in Dharmapuri district Collector Karthika informed at the officials consultation meeting

