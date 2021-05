மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்காமல் அவதிப்படும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் + "||" + Ambulances are suffering due to lack of oxygen cylinders in Nellai.

