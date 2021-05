மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையப்பர் கோவில் சார்பில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உணவு + "||" + Food parcels were distributed to corona patients on behalf of Nellaiyappar Temple.

