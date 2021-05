மாவட்ட செய்திகள்

செவிலியர்களுக்கு இலவச பெட்ரோல் + "||" + On the eve of World Nurses' Day, petrol was distributed free of cost to nurses at a petrol station on the Nellai-Tenkasi road in Pavoorchattaram.

