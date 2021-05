மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு எதிரொலி; திருப்போரூர் முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துகள் அளவீடு + "||" + Echo of Chennai High Court order; Measurement of assets belonging to Thiruporur Murugan Temple

சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு எதிரொலி; திருப்போரூர் முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துகள் அளவீடு