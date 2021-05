மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைனில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து வாங்க முயன்றவரிடம் ரூ.40 ஆயிரம் மோசடி + "||" + Online To someone who tried to buy Remdesivir Rs 40,000 fraud

ஆன்லைனில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து வாங்க முயன்றவரிடம் ரூ.40 ஆயிரம் மோசடி