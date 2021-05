மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில்கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த குழுக்கள் அமைப்புஅமைச்சர் எம். ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தகவல் + "||" + Organization of groups to control the corona

கடலூர் மாவட்டத்தில்கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த குழுக்கள் அமைப்புஅமைச்சர் எம். ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தகவல்