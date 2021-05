மாவட்ட செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகை: வீடுகளில் எளிமையாக தொழுகை நடத்திய முஸ்லிம்கள் + "||" + On the eve of Ramadan, Muslims in Nellai simply prayed in their homes and celebrated.

