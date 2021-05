மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா; தனியார் ஆலை மூடல் + "||" + The plant in Wickramasinghapuram was shut down following an infection by workers at a private factory.

