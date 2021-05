மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களின் உடல்நலத்தை கண்காணிக்க 300 பயிற்சி டாக்டர்கள் + "||" + Affected by corona Of those isolated at home To monitor health 300 trainee doctors

