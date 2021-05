மாவட்ட செய்திகள்

பரங்கிமலையில் ஊரடங்கை மீறி சுற்றிய 400 பேர் மீது தொற்று நோய் பரப்பியதாக வழக்கு

A case has been registered against 400 people who spread the disease in Parangimalai

