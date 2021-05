மாவட்ட செய்திகள்

எட்டயபுரத்தில் நாளை முதல் பஸ்நிலையத்துக்கு காய்கறி சந்தை இடமாற்றம்- அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + In Ettayapuram, the vegetable market will be relocated to the bus stand from tomorrow

எட்டயபுரத்தில் நாளை முதல் பஸ்நிலையத்துக்கு காய்கறி சந்தை இடமாற்றம்- அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு