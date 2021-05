மாவட்ட செய்திகள்

300 மதுபாட்டில்களுடன் ஒருவர் கைது; கார் பறிமுதல் + "||" + One arrested with 300 bottles of liquor; Car confiscation

300 மதுபாட்டில்களுடன் ஒருவர் கைது; கார் பறிமுதல்