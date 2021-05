மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அரசு என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு 215 படுக்கைகள் தயார் + "||" + 215 beds are ready for corona patients at Nellai Government Engineering College

நெல்லை அரசு என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு 215 படுக்கைகள் தயார்