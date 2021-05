மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் திருமணம், இறப்பு வீட்டுக்கு செல்ல இ-பதிவு கட்டாயம் + "||" + Collector Vishnu has said that e-registration is mandatory to go home for marriage and death in Nellai.

