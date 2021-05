மாவட்ட செய்திகள்

புதிய ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு அமல்: நெல்லையில் காலை 10 மணியுடன் கடைகள் அடைப்பு + "||" + Shops were closed at 10 a.m. in Nellai due to the new curfew.

புதிய ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு அமல்: நெல்லையில் காலை 10 மணியுடன் கடைகள் அடைப்பு