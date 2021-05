மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் அசாதாரண நிலை நிலவுகிறது; முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வேதனை + "||" + Extraordinary conditions prevail in Puduvai; Former CM Narayanasamy in agony

புதுவையில் அசாதாரண நிலை நிலவுகிறது; முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வேதனை